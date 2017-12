Criança de 8 anos passa 5,6 mil trotes para 190

ARAÇATUBA - A Polícia Militar de Botucatu (SP) constatou que uma menina de apenas oito anos de idade era a autora de 5.627 trotes passados para o 190 entre maio e outubro deste ano. Na tarde de terça-feira, 21, a garotinha foi surpreendida por PMs quando passava, pelo celular, um novo trote, na Praça da Juventude, no bairro Cohab 1, onde ela mora.

Ao receber nova chamada do mesmo celular, que já estava sendo monitorado pela PM, os atendentes acionaram uma equipe de rua para ir até a praça. Ao chegar ao local, os PMs foram surpreendidos ao ver que a responsável pelas ligações era uma criança. Os PMs constataram que o celular tinha o mesmo número que havia efetuado 5.657 ligações para o 190 entre 28 de maio e 14 de outubro.

A menina levava o celular para a escola, que fica próxima à praça, e de lá fazia os trotes. Os PMs acionaram a direção da escola e avó da garotinha, que foram levadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e liberadas após o registro da ocorrência. Os responsáveis pela criança não serão responsabilizados, uma vez que não houve falsa comunicação de crime. O trote é punido como falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal com pena de até seis meses de detenção ou multa.

"Não houve nenhum comunicado falso de crime ou mesmo pedido de viaturas", explicou o capitão Marcelo Ricardo Silva, do 12° Batalhão da PM. Segundo ele, "a criança usava o celular para brincar. Ela costumava rir e falar coisas, mas em nenhum momento a falsa comunicação chegou a se completar, pois os atendentes também percebiam que se tratava de trote", contou. "Apesar disso, os atendentes poderiam estar perdendo tempo com uma ligação falsa enquanto alguém que realmente necessitasse do serviço não conseguia falar no 190".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a PM, o serviço 190 recebe em torno de 400 a 500 ligações por dia, sendo 20% trotes.