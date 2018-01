Criança de 7 anos morre atropelada em SP por homem que fugia da PM

SÃO PAULO - Um menino de 7 anos morreu atropelado por um homem que fugia da Polícia Militar em um carro roubado na noite de terça-feira, 20, na região da Ponte Rasa, zona leste de São Paulo.

O atropelamento ocorreu por volta da 20h20 na Rua Germano de Miranda. De acordo com a Polícia Civil, o menino brincava com outras crianças na rua de casa, onde ocorria uma festa.

O menino foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Alípio Corrêa Netto, em Ermelino Matarazzo, também na zona leste.

A perseguição teve início após o suspeito passar por um radar, que identificou que o veículo, um Ford Fiesta, tinha uma notificação de roubo.

Ainda de acordo com a polícia, após o atropelamento, o suspeito não parou para prestar socorro à vítima e continuou a fuga. Ele só parou o carro após bater contra a guia da calçada e quebrar o eixo do veículo. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi preso.

O homem, de 23 anos, foi levado para o 24º Distrito Policial (Ponte Rasa), onde foi reconhecido pelo dono do carro que havia sido roubado na tarde de segunda-feira, 19, na região da Penha, na zona leste. Segundo a polícia, ele vai responder por roubo e homicídio com dolo eventual, porque assumiu o risco do acidente ao fugir em alta velocidade.