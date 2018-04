Criança de 5 anos morre após ser picada por escorpião em Araçatuba

SOROCABA – Uma criança de cinco anos morreu, no início da noite deste sábado (7), após sofrer uma picada de escorpião no pé, em Araçatuba, interior de São Paulo. O acidente com o animal peçonhento aconteceu na sexta-feira (6), quando a criança brincava na casa da avó.

A menina estava internada na Santa Casa da cidade, onde foi confirmada a causa da morte. Ela passou pelo pronto-socorro e, devido ao estado de saúde, foi transferida para a UTI Neonatal, mas não se recuperou. O corpo da criança foi sepultado neste domingo (8), num cemitério particular.

A criança estudava na Escola Municipal de Educação Básica Roseli de Oliveira, no bairro Petit Trianon. A direção da escola manifestou pesar pelo falecimento da aluna em página da rede social Facebook. “Lamentamos a perda da família e desejamos conforto e paz aos entes queridos”, diz a nota.

A prefeitura informou que vai apurar o caso nesta segunda-feira (9). No segundo semestre do ano passado, duas crianças, de 2 e 4 anos respectivamente, morreram após serem picadas por escorpião na cidade. Em 2017, o município registrou 260 acidentes com escorpiões, mais do que os 242 casos registrados em 2016.