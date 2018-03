Criança de 4 anos morre ao cair do 7º andar em Jundiaí

JUNDIAÍ - Um garoto identificado apenas como Lucas, de 4 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 21, depois de cair do 7º andar de um dos prédios do Condomínio Ilha das Flores, na Rua Dino, 521, no bairro da Ponte São João, em Jundiaí, no interior de São Paulo.

De acordo com o delegado do 3º Distrito Policial, Antônio Dota Júnior, a mãe da criança desceu até a portaria do condomínio para que a filha embarcasse na van para a escola. Nesse intervalo de tempo, o garoto Lucas foi ao banheiro, subiu no vaso sanitário e depois na caixa de água acoplada, que fica embaixo da janela.

A perícia técnica da Polícia Científica concluiu que o garoto escalou a janela e caiu em seguida no corredor do prédio. Moradores acionaram equipes do Corpo de Bombeiros, que socorreram a criança ao Hospital São Vicente de Paulo, onde foi constatado o óbito.

O apartamento onde a família mora tem proteções, menos na janela do banheiro. O delegado determinou a elaboração de boletim de ocorrência de morte acidental. Os pais do garoto ficaram em estado de choque.