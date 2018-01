Criança de 3 anos recebe oferta de cartão de crédito Juliana tem 3 anos e já recebeu no começo deste mês uma carta com uma "oferta especial" de um cartão de crédito da rede Credicard. Na mala direta, a menina - filha do editor de Fotografia do Estado, Juca Varella - era tratada pelo nome completo e recebia uma série de motivos para adquirir o produto. "São muitas contas para pagar e sempre há coisas para comprar", diz o texto. Varella conta que já havia tirado passaporte da filha e também o CPF, para obter plano de previdência privada. Os dados também foram entregues na escolinha. A Credicard informou, em nota, que houve uma "falha pontual". Segundo a empresa, os cadastros são fornecidos por empresas credenciadas. A oferta do cartão só valeria para maiores de 18 anos.