Criança de 3 anos é atropelada em perseguição policial

SÃO PAULO - Uma criança de três anos foi atropelada durante uma perseguição policial na noite de sexta-feira, 1° de maio, em Cidade Tirantes, zona leste da capital paulista. Um adolescente morreu e outro ficou ferido na ação.

O boletim de ocorrência informa que PMs das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) faziam um patrulhamento na região por volta das 19h30 quando avistaram um Hyundai Tucson que havia sido roubado mais cedo. Os dois rapazes e uma menina que estavam dentro do veículo se recusaram a parar na abordagem policial, dando início à perseguição.

Os suspeitos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), atingiram carros que estavam estacionados e atropelaram o menino. Moradores, no entanto, dizem que foi a viatura da PM que atropelou a criança depois de o veículo dos adolescentes ter raspado nela.

Na Rua Salvador Vigano, após perder o controle da Tucson e bater na guia, o trio tentou fugir a pé. O adolescente que dirigia o veículo sacou uma arma e atirou nos policiais, que revidaram, segundo a SSP. Encaminhado ao Hospital Cidade Tiradentes, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Até a noite deste sábado, ele não havia sido identificado. Já o segundo adolescente, de 15 anos, foi apreendido pela polícia. A garota fugiu.

O menino de três anos também foi encaminhado ao Hospital Tiradentes e permanecia internado na noite deste sábado.

O dono do Hyundai roubado, um aeroviário de 56 anos, foi ao 49° DP (São Mateus) e reconheceu, um por foto e outro pessoalmente, os dois rapazes como os assaltantes. Um inquérito policial foi instaurado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Uma arma calibre 38 foi apreendida, além da pistola dos policiais, para averiguar as circunstâncias da morte do adolescente.