Criança de 2 anos é esquecida em creche Uma menina de 2 anos foi esquecida em uma creche particular em Caçapava, no interior, anteontem. A funcionária que a entregaria para a mãe foi embora sem perceber que a criança dormia no prédio. Aline Machado chegou para buscar a filha no fim da tarde e viu a creche fechada. Ao gritar da rua, a menina respondeu "mamãe". Vizinhos e familiares arrombaram portas para chegar à criança, que está bem.