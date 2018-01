Criança cai de edifício na zona leste de SP

Paulo Maciel e Daniela do Canto, Central de Notícias

A menina E.J.S., 10 anos, caiu, por volta das 22 horas desta quinta-feira, do 3º andar de um edifício no Itaim Paulista, zona leste da cidade de São Paulo.

A garota, que mora em outro prédio do mesmo condomínio, estava no apartamento de uma amiga quando ocorreu o acidente. Familiares da colega da vítima afirmaram que as duas meninas brincavam de pular sobre a cama quando Erica se desequilibrou e acabou avançando contra a janela, caindo em seguida.

Antes de atingir o chão, a garota ainda bateu contra uma luminária, o que teria amortecido um pouco a queda. Com afundamento de face e traumatismo craniano, ela foi levada em estado grave para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, onde segue internada.

E. mora com duas tias. A mãe dela morreu há cerca de 4 anos e o pai reside no Nordeste.