Criança baleada em assalto na Grande São Paulo tem morte cerebral

SÃO PAULO - A criança de 11 anos que foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto em Itapevi, na Grande São Paulo, na última terça-feira, teve morte cerebral confirmada na madrugada desta quinta-feira, 28, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com a Secretaria, o corpo continua no Hospital Regional de Itapevi para a retirada dos órgãos, pois a família da menina autorizou a doação.

A menina foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto na Rua Robalo, no Jardim São Carlos, por dois homens que estavam em uma moto e tentaram roubar uma segunda motocicleta. O piloto do veículo reagiu e um dos bandidos atirou na direção do motociclista. A bala atingiu a garota que estava no quintal de sua casa.