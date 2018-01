Criados para serem pontos de descarte de entulho, ecopontos estão cercados de lixo

Lixo despejado pelo entorno, falta de divulgação do serviço e horário de funcionamento irregular são as principais queixas registradas nos ecopontos, criados para solucionar o problema do descarte de entulho na cidade. Na última semana, a reportagem flagrou lixo amontoado no entorno de 20 das 42 unidades visitadas.

Entre maio de 2009 e junho de 2010, a Prefeitura pagou cerca de R$ 17 milhões a empresas terceirizadas para transportar entulho, segundo relatório enviado à Câmara. Até 2012, a Prefeitura de São Paulo promete construir 61 pontos de entrega voluntária de entulho, materiais recicláveis e volumosos.