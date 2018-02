Criação de 89 faixas exclusivas de ônibus passa em 1ª votação A Câmara ainda aprovou ontem, em primeira votação, projeto de lei que prevê a criação de 89 faixas exclusivas para ônibus nos horários de pico. Elas ficariam em vias importantes, como as Marginais do Tietê e do Pinheiros e avenidas que formam o Corredor Norte-Sul.