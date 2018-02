Crescimento da rede de ciclovias é tema recorrente

As ciclofaixas de lazer foram inauguradas em 2009 e se tornaram vitrine da segunda gestão de Gilberto Kassab (PSD). Mas, por funcionarem apenas nos domingos e feriados, não são consideradas infraestrutura cicloviária.

Entre as principais promessas de Fernando Haddad (PT) para melhorar a mobilidade está a construção de 400 km de rede cicloviária. Se sair do papel, o plano poderá levar São Paulo a alcançar as capitais europeias.