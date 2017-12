Cresce suspeita de ajuda interna em roubo à  fábrica da Samsung

SOROCABA - O exame das imagens do sistema de segurança da empresa reforçou a convicção da Polícia Civil de que os assaltantes tiveram ajuda interna para planejar o roubo à Samsung, em Campinas, na madrugada de segunda-feira, 7. De acordo com o delegado Carlos Henrique Fernandes, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), as imagens sugerem que os criminosos sabiam exatamente onde estavam os equipamentos de maior valor e não carregaram os produtos com sistema de rastreamento.

Ao reconstituir o roubo passo a passo, a polícia concluiu que o bando tinha informações precisas sobre a quantidade de agentes da segurança privada, horários da troca de equipes e localização das câmeras de segurança e conheciam a rotina de acesso. "As imagens e os primeiros depoimentos indicam que eles tiveram informações privilegiadas e sabiam bem o que estavam fazendo", disse Fernandes. Segundo ele, além dos que ficaram reféns e são considerados vítimas dos bandidos, outros funcionários serão chamados para prestar esclarecimentos. A investigação se estenderá à empresa de segurança que atende a Samsung.

Por fabricar equipamentos com alto valor agregado, a indústria coreana desperta cobiça e é visada por quadrilhas. Em novembro do ano passado, homens armados com fuzil em um carro de luxo abordaram um caminhão que transportava celulares, renderam a escolta e iniciaram o saque da carga. Acionada por um motorista que percebeu a ação, a Polícia Militar deslocou-se até o local, mas os bandidos conseguiram fugir com parte da carga roubada. A polícia concluiu que os bandidos tinham detalhes sobre a rota do caminhão.