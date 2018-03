Cresce reprovação na inspeção veicular

Balanço parcial da inspeção veicular ambiental aponta aumento no número de reprovações em todas as categorias de veículos que devem passar pelo teste neste ano - automóveis, motocicletas, ônibus e os movidos a diesel. O maior aumento foi registrado nos veículos a diesel. Enquanto no ano passado 8,22% deles foram reprovados, neste ano, a marca subiu para 18,45%. Os dados são referentes a veículos com placas de final 1 e podem crescer, já que o prazo para vistoria dessa categoria termina em 30 de abril.

Em segundo lugar no ranking de reprovações estão as motos. Ano passado, 2,83% das 26.670 motos avaliadas estavam com limite de emissão de poluentes acima do permitido. Neste ano, a marca já subiu para 11,83%.

Em seguida vêm os automóveis, com 11,13% de reprovações neste ano, ante 0,55% em 2009. O menor índice de reprovações foi registrado entre ônibus. Segundo os dados da Secretaria do Verde, 7,81% deles tiveram de refazer a avaliação em 2009. Neste ano, já são 7,4%.

Segundo Harald Peter Zwetkoff, diretor presidente da Controlar, empresa responsável pela realização do teste na capital, o aumento no índice de reprovações já era esperado. De acordo com ele, as reprovações estão ligadas ao limites de emissões, que este ano estão mais rígidos por causa das alterações adotadas para adequar a inspeção às regras estabelecidas em outubro pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente.

"Ano passado, o limite (de emissão de poluentes) era único. Neste ano, temos limites estabelecidos por ano de fabricação do veículo, para tornar o teste mais justo com carros mais antigos, que não têm a mesma tecnologia que os veículos mais novos e acabam poluindo mais."

AGENDA

Os donos de veículos com placa final 1 têm até o dia 30 de abril para fazer a inspeção. Depois, o licenciamento é bloqueado e o motorista fica sujeito a multa de R$ 550 se for flagrado em fiscalizações. Os testes para as placas de final 2 já começaram e se encerram em 31 de maio. Os veículos com placa final 3 já podem agendar o teste pelo site www.controlar.com.br.