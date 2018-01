Crematório da Vila Alpina será ampliado

Nenhum dos 19 cemitérios municipais conta hoje um espaço destinado apenas ao crematório. A licitação internacional para a contratação das empresas que vão fornecer os aparelhos já está em andamento.

Flórida. Uma empresa da Flórida, a American Incinerators, entrou na disputa com outras três empresas brasileiras, conforme despacho publicado ontem no Diário Oficial da Cidade. O investimento total na ampliação do serviço será de R$ 6 milhões e inclui ainda o treinamento de novos servidores para os trabalhos de cremação.