Cremação de secretário de Saúde de SP será restrita à família

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A cremação do corpo do secretário de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, de 57 anos, está marcada para as 11 horas desta segunda-feira, 19, e será restrita a parentes, a pedido da família.

O corpo já está no Crematório de Vila Alpina, na zona leste da cidade, onde será feita a cerimônia, segundo informações de funcionários do crematório. O velório foi realizado neste domingo na Santa Casa de São Paulo, no salão nobre da Provedoria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O médico sanitarista, um dos fundadores do Sistema Único de Saúde (SUS), e secretário de Estado da Saúde de São Paulo, faleceu neste sábado, 17, às 20h50, vítima de um enfarte do miocárdio.

Ele sentiu-se mal em casa e deu entrada no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia por volta de 19h já com parada cardíaca, segundo informações da Secretaria da Saúde.

O secretário foi submetido a um procedimento de cinecoronariografia (cateterismo de urgência), quando foi constatada obstrução completa do tronco coronário principal. Apesar de todos os esforços realizados, o secretário não respondeu aos procedimentos e faleceu.