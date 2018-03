Créditos do 2º semestre serão liberados amanhã

A partir de amanhã, a Secretaria da Fazenda Estadual libera os créditos acumulados no programa Nota Fiscal Paulista durante o segundo semestre de 2009. O valor é calculado e aberto para consulta até o último dia do 3.º mês subsequente ao da emissão do documento fiscal. O crédito liberado ao consumidor em abril refere-se às notas fiscais emitidas no 2.º semestre do ano passado. Para verificar o saldo para saque, basta acessar o sistema no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br, fornecer CPF e senha.