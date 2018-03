Crea vai fiscalizar local do acidente e apurar instalações O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) deve enviar hoje uma equipe de técnicos para fiscalizar as instalações do hangar da Avianca. Segundo o Crea-SP, o objetivo da visita é levantar dados sobre a condição e qualidade das instalações e apurar possíveis responsabilidades pelo acidente.