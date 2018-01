Crea-SP vai investigar causas de desabamento no Rodoanel

O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) vai começar a investigar as causas do acidente ocorrido na última sexta-feira, quando três vigas de um viaduto do Rodoanel caíram na Rodovia Régis Bittencourt e deixaram três pessoas feridas.

Segundo o engenheiro civil e superintendente operacional do Crea-SP, Ademir Alves do Amaral, as investigações vão durar cerca de 30 dias e serão conduzidas por uma equipe de dez integrantes do conselho. "Vamos apurar as causas do acidente e a responsabilidade de cada um", afirmou Amaral à Agência Brasil.

De acordo com o superintendente, se ficar comprovada a responsabilidade dos profissionais envolvidos na obra, um colegiado composto por 288 profissionais da área de engenharia decidirá qual a penalidade a ser aplicada. "As penas variam de advertência, suspensão temporária e até cancelamento de registro dos engenheiros responsáveis caso sejam provadas falha, imperícia e negligência", explicou.