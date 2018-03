Crea alertou para a ocupação irregular das encostas

O planejamento urbanístico da ocupação do solo na região serrana é "próximo de zero", segundo ele. "As prefeituras são despreparadas do ponto de vista técnico e permitem tanto a ocupação de encostas pelos menos favorecidos como a construção de grandes condomínios de luxo em nome do turismo." O secretário estadual de Meio Ambiente do Rio, Carlos Minc, esteve ontem nos municípios atingidos pelos temporais. "Trata-se da combinação de catástrofe natural com uma irresponsabilidade absoluta", disse.

Enchentes e deslizamentos na região serrana acontecem desde os anos 1960. A pior delas foi em 1988, quando 171 morreram em Petrópolis e 300 no Estado. Após a tragédia, obras foram anunciadas, mas mesmo assim, 99 pessoas morreram na região serrana de 2000 a 2009. No ano passado, quando as chuvas mataram 175 no Rio, um homem morreu em Petrópolis.