Crea alerta para riscos na região serrana do Rio Relatório do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) aponta risco de nova catástrofe na região serrana do Rio, caso haja um temporal como o de janeiro, que deixou 902 mortos. O documento Tragédia Anunciada sugere medidas de curto prazo, como alarmes para alertar a população e construção de abrigos adequados. Segundo o Crea, as medidas propostas pelo órgão em janeiro, como recuperação de encostas, não foram postas em prática. O relatório foi enviado ao Ministério Público do Estado.