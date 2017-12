Cratera se forma em calçada na Liberdade após rompimento de galeria de água pluvial

O rompimento de uma galeria de água pluvial causou a abertura de uma cratera na frente de um prédio dos Correios na Rua Doutor Siqueira Campos, no bairro da Liberdade, no centro da capital, na quarta-feira, 25. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a via nesta quinta-feira, 26, na altura do número 283.

De acordo com moradores da região, o rompimento aconteceu por volta da 0h30 do dia 25, mas a subprefeitura da Sé afirma só ter sido avisada às 5h desta quinta. Engenheiros da prefeitura estão no local e já iniciaram os serviços de reparo na calçada. Ainda não há previsão de término do conserto, segundo a subprefeitura da Sé, por causa da profundidade em que se encontra a galeria.

O prédio dos Correios, onde funciona um centro de distribuição de correspondências, foi interditado. Segundo a empresa, a atividade foi transferida para outro local.