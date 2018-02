Cratera se abre em rua e deixa casas 'ilhadas' O estouro de um encanamento na Rua Aquiles Beline, no bairro Padroeira, em Osasco, na Grande São Paulo, fez uma cratera se formar no meio da via ontem. Por causa do buraco, de grandes proporções, os moradores de algumas casas ficaram impossibilitados de tirar os veículos da garagem. A Sabesp informou à noite que a rede já havia sido consertada e o buraco, fechado.