Cratera causa demolição de casas em Paraisópolis

O problema começou na tarde de sábado, quando a chuva fez com que uma parte da margem de um córrego cedesse e uma casa construída na laje sobre as águas desabasse. O córrego, que passava por baixo das residências, foi obstruído pelos entulhos e teve o curso desviado - a água invadiu a rua, causando a abertura do buraco, na terça.

Cerca de 30 pessoas tiveram de ir para casas de parentes ou amigos. Monteiro explicou ainda que as outras 31 residências sofreram abalo de estrutura. "Quando estávamos derrubando as casas de baixo, todas as outras tremiam", disse.

A empregada doméstica Lucimar dos Santos, de 38 anos, pagava aluguel de R$ 300 para morar com os quatro filhos em uma das casas demolidas e não tem parentes por perto. O jeito foi se abrigar no ateliê do namorado, que reforma sofás. "Trouxe colchão e cobertores, vou dormir aqui até que a Prefeitura libere o aluguel social."

O benefício foi prometido à doméstica no prazo máximo de cinco dias e será de R$ 400.