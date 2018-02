Crânios humanos são achados em rua do centro do Rio Quatro crânios humanos foram encontrados ontem em uma caixa de isopor abandonada na calçada na frente de um terreno baldio da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. Policiais militares isolaram o local até a chegada de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).