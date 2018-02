Crânios humanos são achados dentro de caixa de isopor em rua do centro do Rio Quatro crânios humanos foram encontrados ontem em uma caixa de isopor abandonada na calçada na frente de um terreno baldio da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal. "Provavelmente são ossos para estudo", disse a delegada Renata Araújo, da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio. Há duas faculdades particulares e um hospital público em um raio de 300 metros do local.