Cracolândia vai ganhar novo centro de internação para dependentes químicos

SÃO PAULO - O governo do Estado vai entregar no dia 14 de junho um centro de acolhida e internação para dependentes químicos do Programa Recomeço, na Rua Helvétia, na Cracolândia, na região central. A novidade foi anunciada na manhã desta terça-feira, 29, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), durante o lançamento de um selo para empresários que empregarem ex-usuários de drogas que passaram por tratamentos e programas de redução de danos.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, David Uip, o equipamento, que está sendo construído em um antigo prédio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ajudará a aumentar a quantidade de leitos existentes de 2.400 para 3.000 ainda neste ano. "Será um segundo centro de acolhimento e internação semelhante ao que tem em Botucatu. Vamos ampliar o número de leitos e os locais", afirmou Uip.

Segundo o secretário, apesar de avaliar como positivo o fim dos manicômios, não foram criadas outras alternativas para usuários de drogas. Ainda de acordo com Uip, o Estado já retirou das ruas 1.600 dependentes químicos, o que é considerado um "recorde". Os primeiros andares do prédio, que serão entregues no próximo mês, farão o atendimento ambulatorial. Os outros pisos que ficarão prontos ao longo do ano terão espaço para a internação.

Para Ronaldo Laranjeira, coordenador do Recomeço, o prédio será um avanço para o tratamento de dependentes químicos da região. "Foi um grande avanço o que foi feito. Essa experiência de tirar 1.600 pessoas voluntariamente da Cracolândia com 80 agentes, oferecer internação, e elas aceitarem, é um grande feito", afirmou. Do total internações de dependentes, segundo Laranjeira, apenas 10 foram involuntárias.