CPTM testa vagão especial para bicicletas

Passageiros do Expresso Turístico poderão transportar bicicletas no roteiro Estação da Luz-Mogi das Cruzes, a partir de 7 de novembro. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai fazer um teste do "vagão-bicicletário" no próximo domingo, com a participação ciclistas convidados. A composição adaptada tem capacidade para 46 bicicletas. A passagem custa R$ 28 por pessoa e R$ 3 por bike. Na compra de quatro ingressos, três terão 50% de desconto. Os passeios são quinzenais. Mais informações podem ser obtidas no site www.cptm.sp.gov.br/expressoturistico.