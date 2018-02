CPTM tem mais uma falha nesta manhã

SÃO PAULO - Problemas na rede de energia de trólebus e falha em uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) prejudicaram os passageiros na manhã desta segunda-feira, 12.

Um defeito na rede de energia parou os trólebus na Radial Leste, na zona leste da cidade, que se dirigiam ao centro da cidade. Segundo a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), a queda da rede no Terminal do Parque Dom Pedro prejudicou a circulação dos trólebus no período das 8h07 às 9h20.

Já os trens da Linha 11 Coral (Guainazes-Luz) circularam com velocidade reduzida desde as 7h38, por conta de um problema em uma porta de uma das composições, na Estação Dom Bosco, refletindo nos trens de outras linhas, segundo a CPTM. A circulação começou a se normalizar às 8h50.