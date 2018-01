CPTM tem falha e atrasos na Linha 11-Coral neste sábado

SÃO PAULO - Os trens da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com velocidade reduzida na manhã deste sábado, 7. Houve uma falha em um equipamento de via que afeta o trecho entre as estações Guaianazes e Estudantes, segundo a CPTM. Passageiros registram atrasos também no restante do trajeto.

Nas demais linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo, a circulação é normal, com algumas restrições para testes e obras programados para o final de semana. Confira a lista de alterações.