Linha 10 da CPTM opera com velocidade reduzida nesta sexta-feira

SÃO PAULO - A Linha 10 - Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está operando com velocidade reduzida na manhã desta sexta-feira, 11. Mais cedo, a linha 11 - Coral também teve falhas. As estações estão lotadas e o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), foi acionado, mas ainda não estão no local. Não há previsão de normalização das operações.

Por volta das 5 horas foi detectada uma falha no equipamento de via (trilhos) na Linha 10 - Turquesa. No momento, a operação está com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra - um trajeto de 4 estações e 12 km.

06h40 Impossível acessar a Estação Mauá na Linha 10-Turquesa da CPTM! Via @Renata_Fonteles pic.twitter.com/OJzM5YeGgC — Usuários Metrô SP (@UsuariosMetroSP) 11 de agosto de 2017

A equipe está trabalhando no trecho, com o auxílio de um veículo de manutenção.

Já na Linha 11 - Coral, a CPTM detectou, por volta das 6 horas, uma falha no sistema de energia entre as estações Suzano e Estudante - um trajeto de 14 km e 5 estações. A equipe de manutençaõ esteve no local para resolver a questão. A reportagem não conseguiu contato para saber o momento em que a operação foi normalizada.

A CPTM informou que, porque não tem ônibus próprio, estão aguardando parte da frota do Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU). Ao jornal Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, a operadora informou que foram

solicitados 8 ônibus para a linha 10 - Turquesa e 10 veículos para a linha 11 - Coral