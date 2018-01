CPTM opera com atrasos na Linha 8-Diamante

SÃO PAULO - A Linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circula com velocidade reduzida entre as Estações Engenheiro Cardoso e Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, desde as 9 horas desta quarta-feira, 12. Os trens também fazem maior tempo de parada nos terminais na região.

#L8 - Devido ocorrências técnicas os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre Eng°. Cardoso e Itapevi — CPTM (@CPTM_oficial) 12 de julho de 2017

A companhia informou que "problemas técnicos em equipamentos de via" provocam os maiores intervalos entre os trens. Às 13 horas, não havia previsão de normalização.