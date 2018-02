CPTM mantém obras neste fim de semana A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos(CPTM) fará hoje e amanhã obras de modernização de suas linhas. Na Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí), será das 20h de hoje às 6h de amanhã, entre as Estações Pirituba e Piqueri. A Linha 8-Diamante (Júlio Prestes - Itapevi) terá obras a partir das 20h e, amanhã, das 8h às 18h. Na Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), será das 20h até o fim da operação comercial. Amanhã, das 20h à meia-noite, os serviços serão entre as Estações Ceasa e Cidade Universitária. Já a Linha 11-Coral (Guaianazes-Estudantes) terá serviços entre as Estações Jundiapeba e Suzano, das 20h ao fim da operação. A circulação de trens será interrompida entre essas estações. Passageiros terão ônibus gratuitos.