CPTM inaugura estação 3 anos depois do previsto Com um atraso de quase três anos, a Estação Vila Aurora da Linha 7-Rubi da CPTM abriu as portas nesta segunda-feira, 9, na zona norte da capital. Cheia de percalços, a obra, iniciada em 2009, enfrentou rescisão de contrato e até uma morte por eletrocução em março - funcionários acusam a empresa de negligenciar a segurança dos operários no local.