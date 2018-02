CPTM e Metrô realizam obras e fecham estações Hoje, a Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), terá interdição parcial para obras de modernização. Os trens não circularão entre as Estações da Luz e Perus. Já a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) realizará serviços de manutenção na Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo Treze). Para realizar as atividades programadas, as Estações Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro e Largo Treze ficarão fechadas ao público das 4h40 às 9h.