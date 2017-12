CPTM diz que já pagou todas as ações extrajudiciais A CPTM informou, por meio de nota, que pagou todas as indenizações definidas em ações extrajudiciais. E reforça que fez acordo com cinco das nove famílias dos mortos. "Os outros casos, que optaram por recorrer à Justiça, ainda tramitam no Poder Judiciário."