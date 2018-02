CPTM diz que 39 vítimas de acidente de trens já tiveram alta em São Paulo

Carolina Spillari, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dos 42 feridos em um acidente, entre dois trens na estação Palmeiras/Barra Funda, 39 já tiveram alta, informou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) por volta das 22h de terça-feira, 12.

A CPMT reforçou ainda que dos feridos, nenhum ficou em estado grave, mas três vítimas continuam em observação.

Por volta das 13h40, duas composições colidiram na estação Palmeiras/Barra Funda, sentido Luz. Um trem que circulava pela Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato) foi de encontro ao outro que estava parado à frente, aguardando a sinalização para seguir em frente, segundo a CPTM.

A circulação de trens ocorreu alternadamente por uma única via durante a realização da perícia técnica. Às 16h50, a operação foi restabelecida nas duas vias. As causas do acidente serão apuradas através de sindicância interna.