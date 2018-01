CPTM divulga consórcios para a Linha 13-Jade

Caio do Valle, O Estado de S.Paulo

A Serveng é uma das investigadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por suposta formação de cartel em obras do metrô do Distrito Federal. Em nota, a Serveng informou que "sua atuação é pautada em estrito cumprimento da lei e que prestará esclarecimentos" ao Cade.

As obras começarão neste ano - com atraso, segundo o cronograma original divulgado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), cuja previsão era a de que o início fosse em março. No cronograma original, a construção terminaria em 2014.

O valor total desses contratos é de R$ 1,098 bilhão. O empreendimento todo, com a compra de trens e sistemas, custará R$ 2,1 bilhões.