CPTM aguarda análise para liberar embarque na Luz

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai esperar o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) fazer uma avaliação na Estação da Luz, antes de liberar o embarque e desembarque para os 300 mil passageiros que passam diariamente pelo local.

Segundo Paulo Magalhães, presidente da estatal, caso a interligação das linhas 11-Coral e 7-Rubi dos trens não seja liberada para as baldeações às linhas 1-Azul e 4-Amarela do Metrô, os passageiros da CPTM terão que continuar descendo nas estações Barra Funda e Brás para seguir viagem.

De acordo com ele, "aparentemente" não houve danos na Estação Luz. Magalhães explicou que o aval do IPT foi uma orientação do governador Geraldo Alckmin (PSDB).