CPIs: abuso sexual e estacionamento As primeiras Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) de 2013 vão investigar a existência de estacionamentos irregulares e a exploração sexual infantil em São Paulo. Foram protocolados 17 pedidos de CPIs, de autoria de dez parlamentares. Após acordo entre os líderes partidários, as solicitações foram encaminhadas ontem para uma votação em plenário. Juliana Cardoso, que propôs apurar as condições de segurança dos estacionamentos privados, e Laércio Benko, que buscava impedir a exploração sexual de menores, tiveram as propostas aprovadas. /A.F.