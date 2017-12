CPI da Sabesp na Câmara de São Paulo convoca chefe do DAEE

SÃO PAULO - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, 22, a intimação do superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE), Alceu Segamarchi.

Responsável pela gestão dos recursos hídricos paulistas, ele não atendeu a convite feito pelos vereadores, alegando que o órgão não teve influência no contrato da Sabesp com a Prefeitura, que é o objeto de investigação da CPI. “A atitude dele foi um tapa na cara de todos os munícipes da nossa cidade”, atacou Laércio Benko (PHS), presidente da comissão, que estuda pedir o rompimento do contrato de 2010 e propôs a prorrogação da CPI até abril de 2015. O pedido será votado em plenário.

“O DAEE não participa do contrato entre a Prefeitura e a Sabesp e a CPI fica usando de subterfúgios para tentar chegar a algum lugar”, criticou o líder do PSDB na Câmara, Floriano Pesaro. A bancada do PT aprovou ainda audiência pública para discutir "impactos do uso do volume morto” do Cantareira “na saúde da população”.