CPI da Pedofilia visita mulher abusada sexualmente pelo pai por 16 anos

O lavrador José Agostinho Bispo Pereira, de 54 anos, preso em flagrante, deve ser chamado a depor na CPI. Um laudo psicológico da vítima deve ser concluído hoje.

Ontem, a Promotoria da Infância e Juventude de Pinheiro pediu a prisão preventiva do lavrador. Ele também é acusado de abusar sexualmente de duas filhas-netas, de 5 e 8 anos, e violentar a filha mais velha, de 31, com quem também teria tido um filho, hoje com 15 anos. O garoto foi encontrado ontem.

Um laudo psicológico do lavrador também deve ser solicitado pela Polícia Civil. A prefeitura vai alugar uma casa e ceder cestas básicas à família.