Coveiros em greve saem em apoio à proposta As colocações de Apolinário incendiaram o Palácio Anchieta. Nas arquibancadas, cerca de 200 coveiros que estavam em greve manifestaram apoio à proposta do Dia Hetero com efusivas palmas e gritos. Com apoio da plateia, o vereador democrata conseguiu votos de 28 dos 55 vereadores para inverter a pauta e colocar seu projeto como prioridade da sessão.