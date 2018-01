Covas aponta onde é preciso avaliação O secretário de Estado do Meio Ambiente, Bruno Covas, diz já ter identificado as regiões do Estado que precisarão ter inspeção veicular. Mas, para que isso aconteça, o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa desde 2009 precisa ser votado. "Fizemos o Plano de Controle de Poluição Veicular e foi demonstrado que as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista precisam da inspeção. Cidades do interior, não."