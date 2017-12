Cotistas têm 'vantagem' de 6,6% na UFABC Mesmo antes da Lei de Cotas, a Universidade Federal do ABC (UFABC) já reservava metade das vagas para alunos da rede pública desde sua criação, em 2005. Desse total, 35% são para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, conforme a distribuição desses grupos na população do Estado verificada pelo IBGE no Censo de 2010.