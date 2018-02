Cotidiano revisto em 2 mil peças São João Marcos é a primeira cidade do País inteiramente recuperada por arqueólogos e é considerada o maior sítio arqueológico urbano brasileiro. A equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira encontrou desde estruturas de casas e igrejas até o traçado das ruas e uma sofisticada galeria de esgoto, que tinha decantadores. Ao longo do trabalho de dois anos, os arqueólogos localizaram 2 mil pequenas peças que remontam o cotidiano.