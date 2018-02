Costureira de 24 anos é morta apedrejada O corpo de uma jovem de aparentemente 24 anos foi encontrado em um terreno baldio ontem, em Goiânia, com o crânio esmagado e sinais de apedrejamento. O corpo foi encontrado por vizinhos no bairro Recreio Panorama, por volta das 8h. A Polícia Militar de Goiás afirmou que a jovem era uma costureira, mas não informou a identidade. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima.