Corte no abastecimento afeta cerca de 1 milhão na terça

Serviços de manutenção na Estação de Bombeamento do bairro Jaguara vão afetar, na próxima terça-feira, o abastecimento de água para cerca de 1 milhão de pessoas nas cidades de Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, região oeste da Grande São Paulo.

O fornecimento de água será interrompido das 7 às 13 horas, para troca de um transformador e de uma válvula de retenção. Como a normalização do sistema será de forma gradual, podendo a água voltar para algumas casas somente no final da noite, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pede aos moradores que utilizem a água dos reservatórios residenciais racionalmente.

Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.