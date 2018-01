Corte em orçamentos deve reduzir receita em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que poderá haver queda na receita do município, em conseqüência de cortes nos orçamentos da União e do Estado. Segundo ele, ainda não é possível estimar qual o valor da redução dos recursos da cidade. "Minha manifestação foi em função dos dados já divulgados pelo governo Federal e do governo do Estado, em relação à queda em suas receitas. À medida em que há queda na arrecadação, e a prefeitura de São Paulo, assim como qualquer outro município, tem o seu orçamento baseado nos repasses do governo Federal e Estadual, é evidente que teremos uma redução em nossas expectativas e na nossa receita", afirmou o prefeito. O prefeito afirmou que, mesmo que haja redução no orçamento de São Paulo, não haverá cortes na área social, uma de suas bandeiras de campanha. "Estamos preparados. A Prefeitura de São Paulo está com boa saúde financeira e teremos todo o cuidado para fazer com que nossos investimentos no campo social não sofram nenhum abalo".