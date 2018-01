Corte de luz afetará fornecimento de água em Guarulhos

O corte de fornecimento de energia elétrica na região de Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, previsto para o próximo sábado, 26, das 9 às 12 horas, afetará também o abastecimento de água, segundo informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município.

A Bandeirante Energia vai interromper o fornecimento de luz para a manutenção na rede de distribuição. Por conta disso, a bomba de pressão que leva água até a região de Pimentas vai parar de funcionar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As intervenções vão afetar o sistema de abastecimento de água nos seguintes pontos: Cidade Parque Alvorada, Cidade Parque Brasília, Granja Eliana, Jardim Albertina, Jardim Angélica 1, Jardim Angélica 2, Jardim Ansalca, Jardim Carvalho, Jardim Centenário, Jardim das Oliveiras, Jardim Dona Luiza, Jardim Ferrão, Jardim Guilhermino, Jardim Maria Dirce, Jardim Nova Cidade, Jardim Rodolpho, Jardim Santa Maria, Jardim São Gabriel, Jardim Silvestre, Parque das Nações, Parque Industrial Cumbica, Parque Industrial Harami, Parque Jurema, Parque Stella, Vila Branca, Vila Dinamarca, Vila Izabel e Vila Paraíso.

O Saae de Guarulhos solicita aos moradores dessas áreas que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais. Com a retomada do funcionamento da bomba de pressão, após o término dos serviços da Bandeirante Energia, a recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual.

Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento Telefônico do Saae, que funciona 24 horas. O número é 0800-101042. A ligação é gratuita.